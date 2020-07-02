IIF：投資者6月重投新興市場股債　涉資2566億元

外媒報道，國際金融協會(IIF)表示，投資者於6月份將資金重投新興市場，主要原因是市場風險偏好回升以及大量發行主權債。

6月份，新興市場股票和債券吸引了非居民淨流入資金約329億美元(約2,566.2億港元)，大大高於5月份的35億美元(約273億港元)。在3月份，新冠肺炎病例增加，防疫下的封鎖施和石油價格暴跌，投資者紛紛撤出新興市場。

有行業組織數據顯示，主權債發行者正利用更低的舉債成本和有利的期限條款進行融資，導致235億美元(約1,833億港元)資金在6月份流入新興市場債券。股票僅吸引了95億美元(約741億港元)重返發展中國家市場。據IIF數據，亞洲新興市場以171億美元(約1,333.8億港元)資金流入居首，拉美資金流入約73億美元(約569.4億港元)，緊隨其後。

IIF經濟學家Jonathan Fortun發表報告，認為這種情緒轉變健康，同時反映出許多地方的估值都大大低估，意味着不利的經濟結果和疲軟的經濟增長已很大程度被市場消化。他又指，開始看到資本市場中一些走勢滯後的部分正在趕上。

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