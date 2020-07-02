【大行觀點】野村下調內地第三及第四季GDP增長預測

投資銀行野村發表的研究報告指出，雖然中國是第一個受到新冠肺炎疫情影響的國家，但由於政府採取多重強力措施來遏制疫情，中國也成為首個大規模重啟經濟的大國。自3月中旬以來，得益於受抑制需求釋放、趕工生產、醫療物資出口激增，以及中國等主要經濟體實施的經濟刺激政策推動對中國商品的需求激增等多重因素，中國經濟復甦態勢向好。通過對高頻數據的追蹤和分析，近日該行將二季度實際國內生產總值(GDP)按年增速預期從1.2%上調至2.6%，惟考慮到不確定性攀升且經濟復甦仍面臨強勁阻力，故將中國的第三及第四季實際GDP按年增速預期分別從4.5%及5%下調至4.3%及4.5%。

●6月經濟活動數據好壞參半

該行指出，考慮到國內刺激政策、社交距離措施和外需下滑等多個因素相互交織，預計中國經濟全面復甦長路漫漫。由於外需疲軟，該行預計6月出口按年增速將從5月的-3.3%下滑至-8%，而隨着各大經濟體逐漸重啟經濟，6月進口增速有望出現溫和反彈。

國內政策刺激和今年6月工作日多於去年同期的積極影響或足以抵銷出口導向型生產放緩的不利因素，6月工業增加值增速可能小幅回升。由於服務業逐步復甦且線上銷售強勁增長，6月零售額增速有望進一步加快。鑑於基建和房地產投資的持續增長或能抵銷製造業投資疲軟帶來的影響，該行預計6月固定資產投資增速將溫和上升。

考慮到蔬菜和原油價格上行，疊加去年基數較低這個因素，該行預計6月全國居民消費價格指數(CPI)和工業生產者出廠價格指數(PPI)將迎來「雙升」。受央行信貸寬鬆政策推動，6月信貸增速或將維持高位，但近幾​​周結構化產品和信託貸款方面監管趨嚴，可能會在一定程度上影響影子銀行融資。

●下半年不確定性較高

全球疫情蔓延局勢未止，中國經濟尚未實現全面復甦；而由於近日出現疫情，擁有2,000萬常住人口的北京市也加強了防疫措施。該行認為不確定性正在攀升，下半年復甦勢頭或將減弱。部分受抑制需求在第二季度得到釋放後將逐漸失去動力，而當醫療物資出口需求從峰值回落而且新出口訂單的下滑最終傳導至出貨環節時，出口或將大幅下挫。

此外，中央仍對新一輪的房地產刺激表現出謹慎態度，而全球疫情蔓延局勢未止，或使部分社交隔離措施延續至下半年。中美緊張局勢日益升級也可能給出口及出口相關的製造業投資造成衝擊。

●政府或維持寬鬆立場

考慮到不確定性較高且經濟前景仍面臨強勁阻力，該行預計未來幾個月政府將維持寬鬆政策立場不變。鑑於財政收入和土地出讓金收入下滑，疊加政府加快財政支出的舉措，該行認為今年廣義財政赤字的GDP佔比有望從2019年的7.1%躍升至13.1%。

此外，該行預計央行將通過降準和再貸款為政府的一籃子刺激計劃注資，向銀行系統注入更多流動性。報告維持央行將在今年下半年降準150個基點的觀點不變，且下次降準(規模在50至100個基點)有望較快落地。即使未來降準可期，該行相信央行仍可能購買特別國債。如果最終未能購買特別國債，央行可能也需通過其他途徑來注入流動性，以控制融資成本和債券收益率。該行預計短期內央行將下調MLF利率至少10個基點以有效降低LPR，但降低存款基準利率的可能性接近零。

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