全球經貿戰：印度反制中國甚艱難　分析列三大原因...

中國與印度邊境衝突，兩國政治和貿易緊張局勢升級。印度針對微博等59項中國應用程式祭出禁令後，有指當局籌劃對進口貨物徵收更高的關稅和施行嚴格的質量控制試圖反擊中國。不過兩國貿易聯繫牢固，倫敦國王學院國際關係教授Harsh Pant認為，全面禁止中國進口是不可行的。實際上，印度要減少對中國的依賴並非易事，財經媒體彭博就列出數項原因。

首先貿易方面，美國兩年前超越中國成為印度最大的貿易夥伴，但北京仍繼續是新德里的最大進口來源。印度從中國購買電子產品、關鍵藥物成分及工業機械等，2019年總額低於700億美元，貿易赤字約500億美元，遠高於與任何其他貿易夥伴間的差額。另外，自2015年以來，中國在印度進口商品中所佔的佔有率一直在下降，但這可能是由於貿易被轉移到了香港，那裏的出貨量增加。此期間從香港進口的佔有率增加了一倍以上，達到3.6%。

中國現在是印度出口三大買家之一，去年佔印度出口5.6%，主要出口項目包括寶石和珠寶、農產品、紡織品和石化產品。印度目標是到2025年將其年出口額增加兩倍，至1萬億美元，而與中國的貿易則在實現這個目標中發揮關鍵作用。

最後，兩國之間的旅遊發展亦穩步增長。據中國國家統計局數據，自2000年以來，印度到中國的遊客數量已經增長5倍，2018年達到近90萬人次。據印度旅遊部的數據，同年有30萬中國遊客前往印度。

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