【全球攬炒】疫情衝擊下　環球旅遊業最悲損失25萬億元

聯合國發表報告指出，由於新冠肺炎疫情大流行，使旅遊業已陷入停滯近4個月，預期全球旅遊業損失至少1.2萬億美元(約9.36萬億港元)，佔全球國內生產總值(GDP)約1.5%。如國際旅遊業中斷的情況持續8個月，損失則高達2.2萬億美元(約17.16萬億港元)，佔全球GDP約2.8%。而在最悲觀的情況下，預期封鎖措施將持續12個月，損失恐高達3.3萬億美元(約25.74萬億港元)，佔全球GDP的4.2%。

基於上述3種假設情景下，美國旅遊業遭受的損失都是最大的。假設全球旅遊業已陷入停滯約4、8及12個月，美國將損失將1,870.38億、3,626.28億及5,382.2億美元。緊隨其後的為中國(包括香港)，分別損失約1,046.9億、2,025.54億及3,004.18億美元。

如疫情持續至2021年，當中牙買加的GDP恐挫11%，泰國GDP亦會減少9%，美國及中國亦將損失1%的GDP。

由於國際旅遊在疫情影響下幾乎完全停擺，各國的旅遊業受到封鎖條件的限制，料全球旅遊人數或急降60至80%。

報告解釋，旅遊業是許多國家經濟的骨幹力量，其價值在過去20年中由約4,900億美元，飆升逾兩倍至1.6萬億美元。惟由於疫情而實施的封鎖措施，對全球經濟造成嚴重的影響。即使旅遊業在愈來愈多的國家緩慢重啟，但大部分國家的旅遊業仍處於停滯狀態。對於主要發展小島嶼的國家而言，旅遊業崩潰亦意味着其發展前景的崩潰。

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