【專家點評】楊俊文：香港醫思醫療集團值博

股市近年成兩極化，表面看是鍾愛新科技股，舊經濟股則一蹶不振。深入點看，新經濟股其實都不是隻隻升，騰訊美團升到飛天，小米阿里巴巴只是一般般。歸根究柢市場追求的是「高增長」這三個字，而不是「新經濟」這三個字。

2016年上市價約3元，當時營業額及盈利分別為7億及1.48億，2020年營業額19億升了2.7倍，盈利升了9成半，然而股價只是升了3成。對比股王騰訊同期盈利升3倍，股價都升足3倍，明顯醫思股價有水位上升。管理層表示未來目標營業額升3倍至60億，此股前景非常看好。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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