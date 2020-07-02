【專家點評】楊俊文：香港醫思醫療集團值博
2020年07月02日 10:57
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股市近年成兩極化，表面看是鍾愛新科技股，舊經濟股則一蹶不振。深入點看，新經濟股其實都不是隻隻升，騰訊美團升到飛天，小米阿里巴巴只是一般般。歸根究柢市場追求的是「高增長」這三個字，而不是「新經濟」這三個字。
近日公布業績的香港醫思醫療集團(02138)必定屬於高增長股。由2016年上市開始營業額由7億升上19億，盈利由1.48億升至2.86億，計及2019至2020年當中有6個月嚴重社會事件及3個月肺炎封城停業等措施，盈利仍能保持8成，營業額仍能上升，是極少數有表現股份。
2016年上市價約3元，當時營業額及盈利分別為7億及1.48億，2020年營業額19億升了2.7倍，盈利升了9成半，然而股價只是升了3成。對比股王騰訊同期盈利升3倍，股價都升足3倍，明顯醫思股價有水位上升。管理層表示未來目標營業額升3倍至60億，此股前景非常看好。
博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)
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