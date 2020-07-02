全球首富！亞馬遜創辦人貝索斯身家再創新高

財經傳媒彭博報道，亞馬遜創始人貝索斯(Jeff Bezos)的財富飆升至1,716億美元(約1.338萬億港元)，創離婚前紀錄，也凸顯了美國的貧富懸殊日趨嚴重。

貝索斯的淨資產跌破了之前的峰值，儘管去年他作為離婚協議的一部分放棄了自己在亞馬遜公司中的四分之一股份。這家電子商務巨頭的股價周三(1日)飆升4.4%，至創紀錄的2,878.7美元，使貝索斯的財富增至1,716億美元。根據彭博億萬富翁指數(Bloomberg Billionaires Index)，這是他先前於2018年9月4日創下的1,677億美元的最高紀錄。

貝索斯的財富進帳(僅今年就達到567億美元)凸顯了自大蕭條以來最嚴重的經濟衰退期間，美國貧富差距不斷擴大。本周，亞馬遜表示將花費約5億美元向大部分一線員工發放一次性500美元的獎金。

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