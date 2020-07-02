全球經貿戰：英特爾暫停供貨予中國浪潮集團

外電報道，由於美國出口監管的升級，美國晶片製造商英特爾(Intel)自6月30日起暫停出貨予全球第三大伺服器品牌中國浪潮集團，為期兩周。浪潮成為繼華為之後，另一家受衝擊的大型內地企業。

英特爾證實相關消息，強調主要是根據美國法律，必須做出對應的調整，不得不暫時停止供貨浪潮，期間預計約為兩周以內，後續將會恢復供貨。浪潮則表示，目前經營一切正常。市場憂心浪潮台灣供應鏈恐受衝擊。

英特爾不但長期是PC與NB處理器霸主，也是全球伺服器處理器龍頭，以該公司第1季財報來看，以資料為主軸的業務，業績佔比已達51%。其中，資料中心事業群(DCG)的營收規模達70億美元，而且還處於高速增長階段，年增幅度達43%，以出貨量來看，按年增長27%，平均銷售單價則增長13%。

是次英特爾暫停供貨給浪潮，對於浪潮影響較大，影響程度就看浪潮的庫存水平，而市場上還有其他伺服器產品選擇，也可以搭載英特爾的產品。英特爾的伺服器處理器市佔率超過九成。

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