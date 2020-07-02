港元拆息︰1個月回升至0.46厘
2020年07月02日 11:19
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回軟至0.12厘；1星期報0.27厘；與樓按相關的1個月回升至0.46厘，結束四連跌；3個月報0.78厘。
2/7/2020
隔夜 0.12881厘
1星期 0.27500厘
2星期 0.35167厘
1個月 0.46268厘
2個月 0.64810厘
3個月 0.78560厘
6個月 1.01958厘
12個月 1.31185厘
30/6/2020
隔夜 0.18089厘
1星期 0.29268厘
2星期 0.33661厘
1個月 0.44196厘
2個月 0.64881厘
3個月 0.77786厘
6個月 1.02411厘
12個月 1.31643厘
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