港元拆息︰1個月回升至0.46厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回軟至0.12厘；1星期報0.27厘；與樓按相關的1個月回升至0.46厘，結束四連跌；3個月報0.78厘。

2/7/2020

隔夜 0.12881厘

1星期 0.27500厘

2星期 0.35167厘

1個月 0.46268厘

2個月 0.64810厘

3個月 0.78560厘

6個月 1.01958厘

12個月 1.31185厘

30/6/2020

隔夜 0.18089厘

1星期 0.29268厘

2星期 0.33661厘

1個月 0.44196厘

2個月 0.64881厘

3個月 0.77786厘

6個月 1.02411厘

12個月 1.31643厘

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