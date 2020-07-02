IMF數據：人民幣佔全球外匯儲備比例創新高

根據國際貨幣基金組織(IMF)6月30日公布的數據，今年第1季因各國央行在新冠肺炎疫情暴發後囤積了大量美元，在向IMF報告的外匯儲備中，美元佔比上升至61.9%。與此同時，人民幣的佔比達到2.02%，創歷史新高。

今年第1季，美元外匯儲備總額為6.794萬億美元，約佔已配置外匯儲備的61.9%。去年第4季，美元外匯儲備為6.744萬億美元，佔比為60.8%。

歐元在全球外匯儲備中的佔比穩定在20%，去年第4季為20.5%。日圓在外匯儲備中的佔比同樣穩定在5.6%，與去年第4季度基本持平。

人民幣的佔比雖僅略微上升，但創下2016年第4季IMF報告該數據以來的新高，達2.02%，去年第4季則為1.9%。人民幣在全球外匯儲備中的佔比，也高於澳元的1.55%和加元的1.78%。

IMF的數據還顯示，全球外匯儲備從去年第4季的11.824萬億美元略降至11.731萬億美元。

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