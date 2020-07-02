【高盛推介】騰訊再破頂 留意全場最貼最高槓桿牛證
2020年07月02日 11:53
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(6月29日)起開始反彈，周二(6月30日)收市升約2.6%。周四(7月2日)早段繼續上升，高見515港元，繼上周三(6月24日)再創歷史新高。國家新聞出版署周三(7月1日)公布本月首批，共56款國產遊戲版號，當中騰訊旗下遊戲包括在內。
觀察個股認股證資金流向，可見本周資金傾向部署認沽證，周一及周二共錄得約1,600萬元資金流入。牛熊證方面，則見近日牛證及熊證皆獲資金部署，當中牛證於周二錄得高達4,580萬元資金流入，為當日最多資金流入的輪證相關資產。而熊證亦錄得約900萬元資金流入。此外，周四早段亦見不論騰訊好倉或淡倉，亦見有資金留意。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意屬行使價430元以上的貼價產品中，槓桿最突出的騰訊沽證(15361)，行使價433.68元，2020年12月31日到期，實際槓桿6.6倍，市場上行使價430元以上、貼價產品中，槓桿最高。
高槓桿的選擇則可留意年期約5個月的騰訊沽證(14424)，行使價424.04元，2020年11月23日到期，實際槓桿7.8倍。
投資者如計劃部署熊證，現階段可留意騰訊熊證(69036)，收回價540元，行使價542.5元，換股比率500，槓桿比率16.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
相反，投資者如看好，牛證方面可留意屬市場上槓桿最高，新上市的貼價騰訊牛證(69013)，收回價497.39元，行使價494.89元，換股比率100，槓桿比率23倍。
投資者如計劃部署認購證，可留意年期約3個月的騰訊購證(28840)，行使價480.2元，2020年9月24日到期，實際槓桿6.9倍，較市場上市場上大部分價外證，提供更高槓桿。
此外，近期市場注視行使價510元附近、11月到期的產品。投資者可留意當中的騰訊購證(14847)，行使價510.38元，2020年11月16日到期，實際槓桿6.8倍，熱門條款。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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