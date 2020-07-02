【高盛推介】騰訊再破頂　留意全場最貼最高槓桿牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(6月29日)起開始反彈，周二(6月30日)收市升約2.6%。周四(7月2日)早段繼續上升，高見515港元，繼上周三(6月24日)再創歷史新高。國家新聞出版署周三(7月1日)公布本月首批，共56款國產遊戲版號，當中騰訊旗下遊戲包括在內。

觀察個股認股證資金流向，可見本周資金傾向部署認沽證，周一及周二共錄得約1,600萬元資金流入。牛熊證方面，則見近日牛證及熊證皆獲資金部署，當中牛證於周二錄得高達4,580萬元資金流入，為當日最多資金流入的輪證相關資產。而熊證亦錄得約900萬元資金流入。此外，周四早段亦見不論騰訊好倉或淡倉，亦見有資金留意。

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