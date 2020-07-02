港股格局：內房股進可攻退可守
2020年07月02日 12:21
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香港股票分析師協會副主席郭思治指國安法通過對股市影響不大，外資只看地方的政治、經濟和社會安定，他表示港股表現要仍視乎美國情況和中美關係，暫時港股7月初的表現不俗，不過其他藍籌股能否跟上仍要視乎資金流入。
另外A股有突破，在A股刺激底下，預料在七月中前表現不差，但大數據股份如騰訊(00700)和港交所(00388)近日已經暴升，由於實體經濟差，所以仍要觀望傳統藍籌股走勢如出口股、收租股、酒店股和消費旅遊等相關股份。
他展望內房股、內銀股和內險股能造好，利好投資氣氛，建議投資者可吸納內房股，現時內房股已跌價不少幅度，只要A股回暖或資金重臨，仍看好內房股或內地券商股，但不建議短炒內房股，即使短炒，問題不大，因為很多內房股仍處於較低水平。
投資者可採取進可攻，退可守的策略，可買入華潤置地(01109)和中國海外發展(00688)，央企的財政健全，銷情亦好；華南一帶的佳兆業集團(01638)的途徑儲備多；中國恒大(0333)的銷情不差，但始終負債較高。
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