港股格局：內房股進可攻退可守

香港股票分析師協會副主席郭思治指國安法通過對股市影響不大，外資只看地方的政治、經濟和社會安定，他表示港股表現要仍視乎美國情況和中美關係，暫時港股7月初的表現不俗，不過其他藍籌股能否跟上仍要視乎資金流入。

他展望內房股、內銀股和內險股能造好，利好投資氣氛，建議投資者可吸納內房股，現時內房股已跌價不少幅度，只要A股回暖或資金重臨，仍看好內房股或內地券商股，但不建議短炒內房股，即使短炒，問題不大，因為很多內房股仍處於較低水平。

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