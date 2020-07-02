香港會計師公會：吊銷高超雲執業證書

香港會計師公會轄下一紀律委員會，於5月22日就執業會計師高超雲(會員編號：A14783)沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用公會頒布的專業準則，對他予以譴責。紀律委員會命令由7月2日起吊銷高氏的執業證書，並在15個月內不向高氏另發執業證書。此外，紀律委員會命令高氏須繳付紀律程序費用44,514港元。

高氏是高超雲會計師事務所的獨資經營者，公會曾跟進對該事務所進行的執業審核。跟進審核顯示該事務所未有適當糾正初次審核時發現的多項缺失，並發現其他嚴重審計缺失。該等缺失反映高氏沒有確保其事務所維持完備的品質監控系統，亦令人質疑該事務所的審計工作素質及高氏的專業能力。

公會經考慮所得資料後，根據《專業會計師條例》第34(1)(a)(vi)條對高氏作出投訴。

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