【瑞通推介】融創爆升　資金追熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：據報治療新冠肺炎的疫苗研製有進展，不過美國聯儲局議息會議紀錄顯示，官員認為經濟面臨極端不確定性，道指隔晚收報25,734點，跌77點或0.3%。

恒指在周二(6月30日)收升125點或0.5%，報24,427點，上半年則累挫3,762點或13.3%。周四(7月2日)早段漲逾300點，升穿24,700點。其好倉(牛證及認購權證)在周二淨流出逾3,500萬港元(下同)，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,200萬元，反映投資者預期後市將再度向下。周二其牛證街貨重貨區為收回價23,300至23,399點，而熊證街貨重貨區為收回價25,300至25,399點。

內房股今早普遍向上，當中融創中國升幅跑贏，升近13%，高見36.75元，技術上，一舉升穿10、20、50及100天線，即市有資金撈其熊證，或希望捕捉短線回吐。

中港澳三方公布跨境理財通，配合中概股來港上市憧憬持續、大市交投和新股市場活躍，以及今月中旬縮短結構性產品的上市周期，香港交易所於半年結創出332.2元的上市新高，收報330元，漲3.1%，成交增加兼連升3個交易日，上半年累升逾3成。股份周四早段續創新高，走高約2%，高見338.4元。周二有7.61億元北水淨流入港交所。輪證資金流方面，周二有超過1,800萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄近620萬元淨流入。

跨境理財通出台同樣有利銀行股，滙豐控股在周二曾漲2.6%，升抵37元和10天線，收市升0.4%，報36.2元。不過滙控在上半年累挫4成，為表現第三差恒指成分股。股份周四早段高開逾2%，重返37元，其後升勢回順至不足1%。周二有3.54億元北水淨流出滙控。輪證資金流方面，周二有108萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄58萬元淨流入。

騰訊控股在周二收報498.6元，升2.5%，上半年累漲逾32%。有券商發表報告指，騰訊在近日的年度遊戲發布會發布40多項遊戲，看好其今年手遊收入可增長44%。騰訊周四早段曾抽升約3%，高見515元，再創新高。周二有18.75億元北水淨流入騰訊，為當日最多北水買入的港股。輪證資金流方面，分別有超過1,500萬和2,300萬元於周二淨流入其好倉和淡倉。

近日報道指美國政府將定性中國移動等多間中國企業為中國軍方所有及控制，下一步或將向這些公司實施經濟制裁。投資者開始消化相關消息，中移周二於52至53元之間上落，收升近1%於52.3元，但受制各移動平均線阻力。周四早段升逾2%，高見53.7元。周二有約110萬元淨流出其好倉。

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