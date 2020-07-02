羅兵咸永道：料下半年有4至5隻中概股在港上市

會計師行羅兵咸永道維持香港全年有180間新股上市，集資額2,300億至2,600億港元的預測，有望排全球首3位。該行企業客戶主管合夥人黃煒邦預計，下半年將有4至5隻中概股到香港上市，全年則共有6至8隻。

他又指，若達全年預測集資額上限2,600億元，下半年有3至5間集資額超過100億元新股；5至7間集資50億至100億元的新股在港上市。

被問到《港區國安法》會否影響香港集資中心地，黃煒邦表示，無論香港環境怎樣改變，申請在港上市未見減少，而該行正在處理的新股項目約300宗，其中一半是來港上市，看不到影響香港國際金融地位及新股市場吸引力減退。

不過，行資本市場服務合夥人黃金錢指，受新冠肺炎疫情影響，新股準備工作延遲，認為疫情因素仍未完全消化，惟處理新股數目與去年同期相若，排隊上市約170間企業。

羅兵咸永道預計，香港下半年新股市場投資氣氛將繼續向好，集資需求保持強勁，繼續是亞洲最佳融資平台，而生物科技及新經濟企業是下半年新股主要動力，估計全年有逾10間生物科技企業上市。

回顧今年上半年，香港有64間新股上市，按年跌24%，新股主要來自零售、消費品、服務業及工業。受惠兩間大型中概股回流，集資額按年增22%，至875億元。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626