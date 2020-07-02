【高盛推介】美團走勢波動 兩手準備留意購沽證
2020年07月02日 13:36
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周二(6月30日)反彈，收市升約0.1%。周四(7月2日)早段表現強勢，高見181港元，繼上周三(6月24日)再創歷史新高。上月至今，美團已累計升近20%，顯著跑贏大市，及在A.T.M.X.(阿里巴巴、騰訊控股、美團、小米集團)中，表現僅次騰訊。
觀察個股認股證資金流向，可見認沽證於周二獲資金轉向部署。認購證於過去3個交易日共錄得約900萬元資金流入。
投資者如看好，貼價的選擇可留意價外幅度約3%，年期約7個月的高敏感度美團購證(14921)，行使價180.1元，2021年1月25日到期，實際槓桿4.3倍。
高槓桿的選擇則可留意年期約5個月的美團購證(15088)，行使價211.08元，2020年12月4日到期，實際槓桿5.9倍。
相反，投資者如看淡，可考慮以行使價145至175元作為篩選認沽證的條件。貼價的選擇可留意當中槓桿最突出的美團沽證(13613)，行使價158元，2020年12月11日到期，實際槓桿4.2倍。
價外的選擇則可留意價外幅度約17%，年期約6個月的美團沽證(15086)，行使價145.08元，2020年12月23日到期，實際槓桿4倍。
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