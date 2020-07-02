賈躍亭：個人破產重組程序完成　會協調樂視網股民賠償事宜

已進入退市整理期的A股樂視退(前稱樂視網，300104.SZ)創辦人賈躍亭周四(2日)早上於內地社交平台發公開信，向債權人、投資人及樂視網股民致歉，會安排專門的團隊協調樂視網股民的賠償事宜。

賈躍亭在信中指出，經過近一年的努力，其在美國申請的個人破產重組程序終於完成，重組方案正式生效，同時債權人信託也正式設立並開始營運。隨着電動跑車品牌Faraday Future(FF)合夥人制的實施和個人破產重組方案的生效，他已經不再擁有FF的股權。至於2019年年初就已制定的FF IPO計劃也在密鑼緊鼓地推進中，目前進展勢頭良好。

對於樂視網，賈躍亭稱，雖然在過去的近3年裏，他並沒有實際控制和管理樂視網，只能看着樂視網現狀而心急如焚。但從來沒有忘記樂視網股民，更對大家蒙受的損失和失望的心情感同身受。作為樂視網創始人的他，對樂視網的現狀難辭其咎，所以在得到個人債權人委員會的批准後，已經在債權人信託中預留了不超過10%的比例，主要用於樂視網股民的或有補償，待履行完相關法定程序後即可以實施，也會安排專門的團隊協調樂視網股民的賠償事宜。

他在信中指，他是樂視體系一夜崩塌的第一責任人，深知相關各方由此蒙受了巨大的損失，要再次向大家表達最誠懇的歉意。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626