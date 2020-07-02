勢色唔對？業主累劈250萬　低市價沽維景灣畔

後市前景不明，有業主劈價沽貨離場！利嘉閣地產羅志雄稱，近日錄得將軍澳維景灣畔13座低層A室成交，實用面積約666方呎，採三房套間隔，外望山景。單位早於2019年8月尾開始放售，業主原叫價1,300萬港元，其後多次減價求售，日前終以1,050萬元易手，減價共達250萬元或19%，實用面積呎價約15,766元。

據了解，原業主約於2002年5月，以約302.4萬元購入上述物業。持貨約18年至今轉手，帳面獲利約747.6萬元，物業升值約2.5倍。

羅又指，此前維景灣畔二手成交平均實用面積成交呎價約16,640元。屋苑約有275個放盤，同類型單位最低入場價由1,100萬元起。

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