傳中銀香港上調H按利率 現金回贈削至0.2%
2020年07月02日 14:09
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低息環境加劇銀行業息差壓力，繼滙豐銀行日前調升按息後，今日(2日)傳出中國銀行（香港）(02388)亦緊隨加息步伐，上調新造物業拆息按揭(H按)利率，600萬元以下貸款額升0.1厘，至H加1.5厘，現金回贈率則由0.5%削至0.2%，封頂利率保持於2.5厘不變。
據了解，中銀香港600萬至2,000萬元貸款額按揭利率為H加1.45厘，現金回贈率為0.5%至0.8%。至於2,000萬元以上則為H加1.4厘，現金回贈為1%，有關按息定價及優惠看齊滙豐銀行。
分析指，近年銀行營運策略更加盈利主導，對按揭市場明顯不如過往積極，故無論在審批及按揭產品優惠均有所收緊。
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