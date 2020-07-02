傳中銀香港上調H按利率 現金回贈削至0.2%

據了解，中銀香港600萬至2,000萬元貸款額按揭利率為H加1.45厘，現金回贈率為0.5%至0.8%。至於2,000萬元以上則為H加1.4厘，現金回贈為1%，有關按息定價及優惠看齊滙豐銀行。

分析指，近年銀行營運策略更加盈利主導，對按揭市場明顯不如過往積極，故無論在審批及按揭產品優惠均有所收緊。

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