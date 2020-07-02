形勢嚴峻！粵港澳製造業企業料今年裁員減薪

財經媒體彭博報道，由於中美關係緊張及疫情給經濟造成的影響，中國最大製造業中心的企業今年可能會裁員降薪。同時，許多公司正在考慮把部分生產轉移到海外。

渣打對粵港澳190多家製造業企業進行的調查顯示，今年工資預計將平均下降0.2%，員工總數將減少2.8%。這個俗稱的「大灣區」依賴出口，而今年前5個月中國出口下降了近8%。

根據去年進行的第4次全國經濟普查，廣東省製造業和服務業從業人員達4,610萬人。疫情已經導致中國數百萬人失業，而5.9%的官方失業率並不能完全反映問題的嚴重性，因為許多農村地區來的農民工並沒有被涵蓋在內。

這是渣打調查開展11年來首次出現工資下降的預期，60%受訪企業表示，他們預計今年會降薪。不過，即使預期勞動力成本會下降，並且就業市場的緊張程度將得到緩解，企業仍在考慮把部分產能轉移到海外。

43%受訪企業表示，由於中美之間貿易關係持續緊張加上新冠疫情爆發，他們將更加積極地考慮轉移生產。但是，這並不意味着他們會完全離開中國，有56%受訪企業表示「分散風險」是他們考慮這麼做的主要原因。

調查顯示，越南仍然是企業考慮轉移生產時最青睞的目的地，其次是柬埔寨、緬甸、孟加拉國和泰國。雖然東協國家正在從外國投資增加中受益，但大多數受訪企業也強調了這些國家存在的問題，比如缺乏地方資金、生產率低下以及勞動力成本迅速上升等。

更多的受訪者認為，在大灣區，人工智能、機器人、大數據和互聯網等領域的工業投資將「減速」。渣打分析師指出，這表明2020年下半年製造業投資的任何復甦，都仍將落後於基礎設施和房地產投資。

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