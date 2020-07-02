KOKO HILLS平均呎價唔使兩萬　入場費787萬元

下半年新盤開售潮揭開序幕。會德豐地產主席梁志堅表示，茶果嶺KOKO HILLS位處東九龍區半山，鄰近港鐵站，交通方便，較多屬中型單位，亦設上車單位，對銷情好有信心。集團下半年將推出數個樓盤。

該公司裳務董事黃光耀稱，項目首張價單推出83伙，集中2、3、5座，間隔一房至三房，亦推出2個特色戶，實用面積366至770方呎，扣除最高21.5%折扣後，折實售價由787.2萬1,602.7萬，呎價介乎19,264至21,596港元，折實平均呎價19,995元，市值8.9億元，價錢相當吸引，屬起動價，加推單位具加價空間。同屬東九龍的啟德新盤，平均呎價已約2.4至2.6萬元。

黃光耀指出，是次開價較啟德區新盤價錢折讓近兩成，不可與鄰近約30年樓齡二手屋苑的價錢直接比較。樓盤明日起身放示範單位及收票，最快下周可以開售。

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