抗衡華爾街！傳中國兩大券商快合併　或引發行業整合潮

財經媒體彭博引述消息人士稱，中國正加快可能合併國內最大兩家投銀的進程，此舉將締造出一個規模820億美元(約6,396億港元)的行業巨擘，並可能在該國130多家券商間掀起一股整合潮。

消息人士稱，相關細節仍在敲定之中，但中信證券和中信建投的黨委已經批准了計劃。他們表示，中信集團正在爭取國務院的支持，之後會向中央匯金呈交細節。

中國規模1.2萬億美元的證券行業正在發生巨變，中國監管機構據悉正考慮向部分大型國有商業銀行率先試點發放券商牌照，以應對金融業加速對外開放過程中與華爾街投銀的競爭。

張經緯、蔣中煜等安信證券分析師在一份報告中寫道：「2018年以來監管部門在推動發展高質量投資銀行上探索了幾種路徑，一方面，引入包括外資券商在內的優質競爭者，另一方面，有意推動券商市場化合併和提升券商規模。」他們指出，現在判斷頭部券商的命運為時過早，但中小券商將承受被淘汰的更大壓力。

中國131家券商的資產加起來，方可與高盛一家的資產相媲美，還不到該國最大銀行工商銀行的1/3。它們也遠非能夠提供全面服務的投資銀行，大部分收入依靠全國各地的散戶來貢獻。據高盛的一項研究，這市場很分散，頭部5大券商僅佔行業收入的1/3左右。

中信集團、中信證券、中信建投、中央匯金母公司中投公司的代表未立即回覆置評請求。

中央匯金目前持有中信建投37.37%的股份，中信證券持有中信建投6%的股份。

中信證券已開展了一系列收購交易，包括去年以20億美元收購規模較小的競爭對手廣州證券。不過，該公司去年仍實現了122億元人民幣的利潤，相當於高盛的1/4。

中國證監會去年底曾表示，希望打造一家「航母級」券商與華爾街競爭，並促進國內券商行業向國際市場擴張。

消息人士本周早些時候透露，作為該計劃的一部分，中國金融監管機構考慮最快年內向試點商業銀行發放券商牌照，第一批試點銀行或包括工商銀行和建設銀行。

與此同時，今年中國45萬億美元的金融行業進一步對外開放，外資股比可達100%，這或許也將攪動行業格局，催生整合併淘汰弱者。

儘管疫情以及香港問題造成中美兩國關係緊張，但全球銀行和資產管理公司仍在加大對這個全球第2大經濟體的投資。摩根大通上月獲准完全控股其在華期貨子公司，摩根士丹利和高盛也在3月分別被准許獲得其中國證券合資公司的多數股權。

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