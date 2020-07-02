【多相】御半山現樓單位有得睇 會所設施齊全

1A座28樓B室一房單位，實用面積304方呎。

其中1A座28樓B室，實用面積304方呎，一房間隔，為全層最細的單位。而1A座28樓J室，實用面積455方呎，屬兩房間隔。

項目1B座28樓A室，實用面積468方呎，採兩房連儲物室間隔，為全層面積最大單位。1B座28樓D室，實用面積404方呎，採一房連儲物室間隔。

該盤住客會所連園林面積逾7.5萬方呎，提供24小時健身室、泳池、兒童休憩空間、宴會廳及共享生活設施。

該盤提供522伙，累沽470伙，套現逾30億元。樓盤短期內將會交樓予業主。

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