泡沫顯現vs救市　內地企業債陷兩難

財經媒體彭博報道，中國政策制定者一直在鋼絲上游走，在應對由新冠肺炎疫情危機造成的經濟損失，與最近支出狂潮帶來另一個債務泡沫之間尋找平衡。

報道指出，中國首次境內債券違約發生在2014年，至今已達395宗違約。在這些違約中，有31.9%的債券發行於2016年，也就是中國企業蓬勃發債的一年。然而，在去槓桿化後，企業籌集資金、償還債務更為艱難，使2018、2019年債券違約連創紀錄，中國政府只好找尋緩解流動性緊縮的方法。

據彭博編制的數據顯示，約82%的違約債券都是近3年發行的，不到1年的更有109隻。去年12月當局新增企業債違約救濟指南後，至少有10幾家企業試圖展延或延遲還款期限、取消提前贖回等措施來緩解還債壓力。中國人民銀行周四(2日)則發布新規，為改善企業債違約機制，新準則說明債權人會議、市場透明化、合格平台上交易違約債券等資訊。

至於境內違約企業的板塊，2018年由能源企業違約金額最高，2019年則是基礎原料和消費企業，今年上半則是科技公司；房地產公司過去2年分別佔違約金額的5.2%和10.3%，但今年尚未有違約。分析師制出，這很可能由於融資環境有利、開發商擴張速度受到控制的結果，或是地方政府允許的情況，有些開發商會延遲交屋，防止營運資金外流。

以地區來看，2014年起北京以753億元人民幣的違約總額位居省份之首，接下來是上海、浙江。而新疆、西藏、陝西、江西、貴州則是還款能力較佳的省份。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626