【市後重點睇】歐元英鎊向上　道期衝高242點

美匯指數報96.97，失守97關；港匯見7.7505；美元兌日圓處107.49；離岸人民幣(CNH)見7.0651；歐元升上1.1282；英鎊高見1.2507。金價處1,768美元。國際油價升逾1%，布油見42.59美元，紐油企40.33美元。道指期貨升242點。歐股三大指數向好，英、法、德股漲幅介乎0.95至1.96%。

●市後關注點

-20:15 美國6月ADP私人職位變幅

-21:45 美國6月製造業採購經理指數(PMI)終值

-22:00 美國5月建築開支；美國6月ISM製造業指數

●亞洲股市：日股收升24點，韓澳股齊升逾1%。

●新冠肺炎：上半年新加坡房地產投資銷售大減45%。

●IMF數據：人民幣佔全球外匯儲備比例創新高。

●南韓6月通脹按年持平，勝市場預期。

●全球經貿戰：

-英特爾暫停供貨予中國浪潮集團。

-印度反制中國甚艱難，分析列三大原因...

●全球首富！亞馬遜創辦人貝索斯身家再創新高。

●【全球攬炒】疫情衝擊下，環球旅遊業最悲損失25萬億元。

●【大行觀點】野村下調內地第三及第四季GDP增長預測。

●IIF：投資者6月重投新興市場股債，涉資2566億元。

●賈躍亭：個人破產重組程序完成 會協調樂視網股民賠償事宜。

●抗衡華爾街！傳中國兩大券商快合併，或引發行業整合潮。

●形勢嚴峻！粵港澳製造業企業料今年裁員減薪。

●消息指香港房產基金管理公司Pamfleet涉賣盤。

●【大行報告】花旗削澳門賭收預測，料7月插94%。

●羅兵咸永道：料下半年有4至5隻中概股在港上市。

●傳中銀香港上調H按利率，現金回贈削至0.2%。

●港區國安法：傳香港若需要美元維持港匯，會求助內地。

●地產代理人數10個月最多，按月再增169人。

●勢色唔對？業主累劈250萬，低市價沽維景灣畔。

●KOKO HILLS平均呎價唔使兩萬，入場費787萬元。

●房委會上半年暫錄1285宗公居屋未補價成交，較去年下半年急升44.7%。

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