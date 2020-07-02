【戰線延伸】中國凍結蘋果公司App Store千款遊戲更新

中美緊張關係隨港區國案法立法再度升溫。外國媒體報道，美國蘋果公司(Apple Inc.)的中國App Store千款手機遊戲遭到凍結更新。

據報．蘋果公司周三(1日)向遊戲開發商表示，若在中國App Store上架特定遊戲，現在需要經過中國當局的許可。其實遊戲開發人員早在2月已被告知，6月30日前必須達到中國有關手機遊戲的法律要求。

內地於2016年推出法規，要求手機遊戲開發商需獲得證照，才能在中國發行付費或應用程式內付費的內容。

目前中國App Store目前約有6萬款付費或應用程式內購買的手機遊戲，但自2010年以來，中國監管機構僅發放4.3萬個許可證，2019年更只發出1570個，有上千個遊戲不符合規定。

事實上，中國App Store是蘋果公司的重點市場，分析指其創造的收入也比其他國家地區來得高，預計年銷售額達164億美元(約1,279億港元)，高於美國市場的154億美元。

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