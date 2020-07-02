【fb直播】港股7月開局靚 股民飲得杯落？
2020年07月02日 16:28
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港股今年下半年首個交易日(7月2日)愈升愈有，收市報25,124.19點，升697點，兼有成交配合，全日成交高達1,759.9億元。市況可否繼續樂觀？下半年邊隻藍籌會最有So？邊隻又要生人勿近？
中興通訊(00763)被美國列入威脅國安名單，中興短期難扭轉劣勢？投資者千祈咪博反彈？
中芯國際(00981)擬在周五(3日)公布回A發行價，有指合理估值區間在每股38.29元至44.43元人民幣。消息刺激中芯升超過1成，並再創上市新高，消息已經持貨者趁中芯回A上市前有咩要注意？
內房6月銷售數據勝預期，內地百強房企銷售額按月增長約33%，加上人民幣匯價向好，刺激內房股做好，花樣年(01777)、融創中國(01918)、中國奧園(03883)和旭輝(00884)升幅介乎1成至2成多。內房可繼續看好？內房股和物管股二揀一點揀？
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