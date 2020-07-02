全球最高！騰訊旗下《PUBG Mobile》半年收入逾百億
2020年07月02日 16:43
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據Sensor Tower報告指，騰訊控股(00700)旗下的《PUBG Mobile》今年上半年全球收入達13億美元(約101億港元)，成為全球收入最高手機遊戲。其收入主要來自App Store、Google Play商店，惟不包括中國的第三方Android平台。《王者榮耀》則排名第二，上半年收入達10億美元(約78億港元)，按年增長24.5%。
該機構指，今年上半年全球消費者在Google Play及App Store商店的消費總額約501億美元，按年增長23.4%。這反映新冠肺炎疫情的衝擊對全球應用程式生態帶來影響，而整體消費支出正呈現增長趨勢。
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