全球最高！騰訊旗下《PUBG Mobile》半年收入逾百億

該機構指，今年上半年全球消費者在Google Play及App Store商店的消費總額約501億美元，按年增長23.4%。這反映新冠肺炎疫情的衝擊對全球應用程式生態帶來影響，而整體消費支出正呈現增長趨勢。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626