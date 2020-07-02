印度封殺！抖音母企恐損失逾468億元

印度早前封殺59款中國手機應用程式(App)，分析料短視頻App抖音母公司字節跳動因而損失逾60億美元(約468億港元)。

受印度政府禁令影響的包括字節跳動旗下的TikTok(即國際版抖音)、Helo及Vigo Video的3個App。據悉，目前TikTok和Helo已在印度應用商店下架。

字節跳動近年來在印度的投入超過10億美元，並計劃在印度建立一個資料中心，因而損失最大。事實上，TikTok在印度年輕人之中極受歡迎，同時也是該款App最大海外市場，估計印度1/10人口、超過1億人都是TikTok的活躍用戶。

除TikTok外，因支援印度多種地方語言，而在農村地區極受歡迎的社交App——Helo也在本次的禁用範圍。分析料由此掀起的網絡洗牌與「社群用戶大遷移」，或將極大程度地轉變印度當前的網絡生態。

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