百家企業致信約翰遜　警告硬脫歐將加劇英國就業危機

外國傳媒報道，英國自今年1月31日正式脫歐，惟疫情爆發打擊歐洲經濟運作，有100家企業致信英國首相約翰遜，強調若今年底「硬脫歐」將加劇英國的就業危機。

信件認為企業到今年底前沒有時間或能力，能為新的貿易規則及變化進行準備。這些企業直言，不延長過渡期的決定是巨大賭博。過渡期將於今年12月31日結束，由於目前沒有可能會完成談判，一旦不延長，就俗稱為「硬脫歐」。

報道提到，英國已陷入300年以來最嚴重經濟衰退，也引發連串裁員潮，最近航空及零售業就已裁減超過1萬個工作職位。

根據經合組織(OECD)數據，如果爆發第2波疫情，英國失業率將在今年第4季飆至近15%，即使沒有二次爆發，年底失業率也將接近10%。

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