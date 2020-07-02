美諮詢機構：美企在中國投資威脅美競爭力及科技地位

外國傳媒報道，美國國會諮詢機構美中經濟與安全評估委員會(USCC)周三(1日)發表報告認為，自2000年以來，美國跨國企業在中國的大規模擴張，可能威脅到美國的工業競爭能力，以及長期以來的科技領導地位。

USCC警告，在中國的美企由製造業，迅速移轉到研發等高價值活動，可能無意間促使中國實現其產業政策目標。

報告對近20年美國經濟和貿易數據的分析顯示，美國在中國的商業資產增加了15倍。美國企業如今在中國僱用170萬名員工，與2000年時的25.2萬人相比，增長近6倍。這些美國公司利用中國廉價的勞動力、規模經濟、低廉的運輸成本，以及集中的全球供應鏈，將大部分活動用來滿足中國日漸增長的消費階層需求。

由產業來看，美國在中國的製造業，主要集中在電腦、電子產品，以及日益增加的化學產品生產上，但在中國的堅持下，對研發的投資也有所增加。

USCC認為，這些做法可能會間接蝕侵美國相對於中國，在科技產業上的競爭力及技術領先地位，故他們希望美國國會採取措施，來確保美國的創新能力及產業領導地位。

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