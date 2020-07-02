灣仔甲廈新銀集團中心全層公開招標　月底截標

第一太平戴維斯指出，獲清盤人委託為獨家代理，出售灣仔告士打道200號新銀集團中心20樓全層連3樓42號及53號車位，全層建築面積約7,388方呎，以公開招標形式出售，截標日期7月31日中午12時。

新銀集團中心為一幢30層高之甲級商廈，座落於灣仔商圈之優越地段。商廈坐享告士打道、馬師道、謝菲道交界之地利，屬三面單邊項目，入口正對告士打道。單位享維港無敵海景，三邊落地玻璃，採光度極高。

第一太平戴維斯香港住宅發展及投資部主管兼資深董事周德輝表示，雖受清盤人委托，但是次清盤屬自願性質，不構成任何財政壓力。新銀集團中心是著名甲廈，一向深受投資者及用家歡迎，現時主要商圈之全層樓面多逾萬呎，而本廈全層面積7,000多呎，正適宜用家收購全層作為總部。

周氏續指，該廈一向罕有放盤，多為業主自用或老牌家族作長缐收租，對上一次成交為2018年10樓，作價約1.62億元，而最高價成交為2017年30樓，作價1.86億元。

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