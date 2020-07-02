【外匯點評】陳正犖：加元短線整固為主

雖然經濟數據持續改善，抵銷市場一些不安情緒，但第二波危機的憂慮未完全消除。短期美元繼續整固，風險情緒並沒有反映在匯市上，商品貨幣如澳元、紐元及加元暫時亦維持區間上落。

事實上，對於商品貨幣來說，大部分「好消息」已反映在匯價上，其中加拿大經濟亦容易受到油價變化而影響，亦限制着加元走勢。

不過，加元貿易加權似乎在上次油價暴跌的低點附近找到了支撐，基本因素有助加元表現。例如油價或已見底並持續穩步上揚，我們預期未來12個月紐約期油或升上每桶51美元，加上現時環球美元流動性充裕，聯儲局已清楚表示，不會容忍美元出現短缺或國債市場出現亂局，或利淡美元，利好加元。

技術上，美元兌加元升穿了1.3686重要阻力，出現向好技術信號，阻力或為50天線的1.3833，支持或為1.3487。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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