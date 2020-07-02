深圳控股購物業開發公司逾半股權　代價5.37億人幣

深業進智物流發展主要活動為物業開發及管理，公司持有的主要物業權益包括：

1. 清水河更新項目一期(進元大廈)

項目用地H404-0082宗地座落深圳市羅湖區羅湖街道，面積19,761.86平方米，總建築面積121,506平方米，計容積率建築面積106,325平方米，可售面積40,336平方米。此項目已完成竣工驗收備案，全部可售面積已簽約銷售，大部分已結轉，預計2020年將結算餘下約人民幣350百萬元銷售額。

2. 清水河更新項目二期(智豐大廈)

項目用地H404-0086宗地座落深圳市羅湖區清水河一路，面積11,388.37平方米，計容積率建築面積47,384平方米，其中倉儲37,907平方米，辦公7,108平方米，商業2,369平方米。項目於2018年12月開始基礎施工，目前在建，預計於2021年第4季竣工。

3. 一個潛在的城市更新項目－深業進智現代物流分撥中心(筍崗片區)、展銷中心及商務中心城市更新單元(筍崗一期項目)

此為一個潛在的城市更新項目，位於泥崗路以南、寶崗路以東區域，現尚待政府主管部門確定項目的實施主體。截至2019年9月30日，已資本化的筍崗一期項目相關前期費用約1,357萬元。項目拆遷范圍其中包括目標公司持有的如下物業權益：(i)H303-0019宗地及其建築物「鐵路運輸綜合樓」，佔地面積779.6平方米，物業建築面積2,394平方米，現用於出租；及(ii)H404-0043宗地及其建築物員工宿舍樓兩幢，合共建築面積148.14平方米。

4. H302-0054宗地

該土地座落深圳市羅湖區梅園路，作辦公用途，面積895.74平方米，其建築物「倉庫鐵路公司辦公樓」全棟建築面積2,660平方米，現用於出租。

5. 倉庫區鐵路專用線清水河工業站土地84-189地皮及其建築物「清水河商業街」，現用於出租。

此外，深業進智物流發展擁有一家全資附屬公司進智物業管理，該公司主要從事物業管理業務。

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