新地TOWNPLACE SOHO加推100伙 月租2.3萬元起
2020年07月02日 17:29
東網電視更多新聞短片
新地官曉霓(右)表示，首階段招租成績理想，住客以40歲以下的新世代為主。
新鴻基地產(00016)旗下的中環堅道18號TOWNPLACE SOHO，提供合共293個開放式至四房單位，第一階段50個單位今年3月起招租，首批單位已全數租出，成交月租約2.2萬至6萬港元。第二輪100伙單位正招租，該批單位包括開放式至三房，部分為中高層單位，實用面積介乎286方呎至661方呎，月租2.3萬元起，呎租約75至106元。
新地Signature Homes總經理官曉霓表示，加推的100伙單位有不同景觀，如維港海景、香港動植物公園、金鐘及中上環市景和內園泳池等。而首階段租出單位住客以40歲以下的新世代為主。
該項目提供3種租賃方案，包括服務式住宅、附設家具單位及自置家具單位，租期短至1個月起。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！