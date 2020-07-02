新地TOWNPLACE SOHO加推100伙　月租2.3萬元起

新地官曉霓(右)表示，首階段招租成績理想，住客以40歲以下的新世代為主。

新地Signature Homes總經理官曉霓表示，加推的100伙單位有不同景觀，如維港海景、香港動植物公園、金鐘及中上環市景和內園泳池等。而首階段租出單位住客以40歲以下的新世代為主。

該項目提供3種租賃方案，包括服務式住宅、附設家具單位及自置家具單位，租期短至1個月起。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626