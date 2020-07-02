證監批上市部職能分隔多個方面存有問題

證監會建議港交所應研究採取可進一步促進及加強其業務行政人員之間遵從「職能分隔」規定的方法，以確保港交所業務行政人員沒有和不會被認為向上市部施壓，務求更快給予特定申請人回覆。

具體上，證監會建議上市部人員不應聯同港交所業務行政人員出席與準上市申請人舉行的簡介會議，因為此舉可能會令人產生上市部正協助港交所各業務相關部門贏取生意或為發行人及申請人服務的印象。港交所行政總裁和港交所各業務相關部門不宜邀請上市主管及上市部門其他行政人員參加與準上市申請人舉行的業務會議。

報告同時指出，港交所各業務相關部門應避免就準上市申請人提出關於《上市規則》的具

體問題和其他監管相關的問題作出回應，即使在不作出任何承諾的基礎上籠統地作出回應亦須加以迴避。

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