新冠肺炎：上半年內地112企業易主　逾四成由國資接手

內地報道，受新冠肺炎疫情超預期衝擊，全球經濟陷入衰退、貿易需求萎縮，部分A股公司，尤其早年過度擴張的民營企業，財務負擔加重。單計今年上半年，內地有112家上市企業宣布易主，超過4成由國資企業接手，加速顯現「國進民退」趨勢。

以6月份為例，國資入主A股公司的案例就高達16宗，遠高於過去5個月的單月水平。據不完全統計，今年以來有112家A股公司宣布實際控制人變更，較去年同期明顯增多；其中，46家將易主為國資。參與主體覆蓋國資體系各個層級，上至國務院國資委直管的央企，下至地方級別或區縣級別國資。有些地方國資甚至接連出手，在A股市場頻頻亮相。交易方式上，協議轉讓、參與定向增持、表決權委託等多種交易手段齊登場。

面對國企日益壯大，有經濟學家批評，「國進民退」在經濟上不僅造成原本低效率的國企每況愈下，並幾乎壟斷民營企業的生存空間，讓內地財富不均的情況更形惡化。

事實上，中央全面深化改革委員會第14次會議，審議通過國企改革三年行動方案，為下半年國企改革定調，後續國企改革有望在A股掀起更大浪潮，料未來更具競爭力、控制力、影響力的國資力量將湧現資本市場。

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