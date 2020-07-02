取代香港金融地位？星交所實情面臨「生存」危機

市場憂慮港區國安法危及香港的亞洲金融中心地位，新加坡將取而代之。分析指出，事實是新加坡交易所(簡稱「星交所」)正遭遇可能導致「死亡」的生存危機。

外國媒體報道，星交所正自顧不暇，因為其正面臨兩大問題，包括大量企業退市和公司治理醜聞纏繞。研究顯示，過去15年中，有許多低估值、低流動性的公司在星交所退市，且即使有新公司上市，也無從彌補退市公司數量。

目前在新加坡上市的公司量已從2013年末的776家，下降約7%至今年5月的715家，在同一時間，在香港上市的公司量從約1,600家，增長到近2,500家，而東京交易所的上市公司量，從低於1,800家，增加至超過2,100家。

在公司治理問題上，其上市企業也屢爆醜聞，包括新加坡大宗商品交易商來寶集團(Noble Group)被爆料財務造假、石油交易商「興隆集團」隱瞞的債務則達8億美元。

甚至連創星交所兩年來最大規模的IPO的美鷹酒店信託，也因3.41億美元銀團貸款違約而停牌。而在停牌之前，美鷹酒店信託的股價已暴跌超過80%，上市以來從未有1個交易日的收市價高於IPO價格。

事實上，星交所「禍不雙行」，最近更失去了和MSCI的重要衍生品授權，使該所利潤恐大減，該協議恰恰最後則被香港拿下。對於星交所面臨的問題，Iceberg Research分析師Arnaud Vagner表示，該所正遭遇可能導致「死亡」的生存危機。

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