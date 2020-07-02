上汽擬向神州優車及華平收購神州租車股份

神州租車董事會同時接獲主要股東華平投資持有的Amber Gem通知，Amber Gem與上汽香港簽署收購要約，上汽香港擬按每股3.1元，收購不少於1.69億股神州租車股份，總代價最少為5.25億元。

完成上述交易後，預期上汽香港持有神州租車28.92%。截至周四，神州優車持有4.42億股或20.87%；Amber Gem則持有3.12億股或14.76%。

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