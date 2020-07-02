爆煲先兆？全球股「瘋」　南韓生物製藥股掛牌飆1.6倍

外國傳媒報道，南韓SK生物製藥(SK Biopharmaceuticals)股票周四(2日)正式在南韓掛牌交易，收市暴漲1.6倍。事實上，南韓近月大型製藥股升勢相當厲害，與香港相似，引發部分投資者擔心南韓醫藥股正形成泡沫。

SK生物製藥股價爆升後，市值飆至9.95萬億韓圜(約639億港元)，在南韓生技醫療類股中，市值只低於三星生物製劑、Celltrion和Celltrion Healthcare。

這些藥股價格全部也相當高，未來12個月市盈率達80倍，反映估值十分高昂。

位於首爾的避險基金Petra Capital Management說：「許多公司都缺乏基本因素支持，只是憑憧憬未來增長潛力，而且散戶喜歡波動大的股份。不過，泡沫終會爆破，除非南韓成為生物科技製藥大國。」

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