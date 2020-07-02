【旅業蕭條】金茂酒店發盈警

該公司續稱，已積極採取措施控制營運及人工成本等非急需成本，並加強了現金流管理，但由於疫情的動態性質及對中國酒店行業與旅遊業的嚴重打擊，復甦的時間和程度目前乃無法合理估計。該公司將繼續密切監測疫情局勢，並會高度重視現金流管理，綜合現有資源及積極調整經營計劃，以確保平穩渡過困難時期，並為疫情過後的業務恢復做好充分準備。

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