樓價UPDATES：樓市需求強勁　各類單位高價易手

樓市剛性需求強勁，成為樓價上升動力，北角怡新大廈、東涌東環、青衣居屋青泰苑，各有不同戶型以同類高價易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角怡新大廈高層A室，實用面積461方呎，兩房間隔，獲首置客以740萬元承接，實用呎價16,052元，做價及呎價均創同類型單位新高。

●北角建華花園高層B室，實用面積398方呎，兩房間隔，原叫價745萬元，放盤1個月減價20萬元或2.7%，以725萬元成交，實用呎價18,216元。

●小西灣藍灣半島5座低層G室，實用面積457方呎，兩房間隔，以800萬元成交，實用呎價17,505元。原業主於2000年2月以297.6萬購入單位，現帳面獲利約502.4萬元。

●鰂魚涌太古城鄱陽閣高層B室，實用面積489方呎，兩房間隔，原叫價約908萬元，議價後以882萬元成交，實用呎價18,037元。原業主於1997年3月以約355.5萬元入市，是次轉售帳面獲利約526.5萬元。

●西灣河嘉亨灣3座高層A室，實用面積1,129方呎，三房連套房間隔，以3,000萬元連租約易手，實用呎價26,572元。

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九龍區

●旺角形品‧星寓高層K室，實用面積366方呎，一房間隔，放盤1個月減價20萬元，以約690萬元成交，實用呎價18,852元。買家為情侶，睇樓1次即入市。

大角咀港灣豪庭1座中層D室，實用面積340方呎，兩房間隔，上月初放盤開價738萬元，現減至718萬元成交，實用呎價21,118元。

●將軍澳峻瀅II第3座低層C室，實用面750方呎，三房連套房間隔，以890萬元易手，實用呎價11,867元。原業主於2015年6月以693萬元入市，持貨5年帳面獲利197萬元。

●將軍澳帝景灣8座低層G室，實用面積352方呎，一房間隔，成交價682.8萬元，實用呎價19,398元。

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新界區

●東涌東環6B座高層9室，實用面積487方呎，兩房連套房間隔，以683.8萬元獲承接，實用呎價14,041元，創屋苑兩房逾一年新高價。

●東涌藍天海岸1座中層B室，實用面積911方呎，三房連套房間隔，開價1,040萬元，最終以1,000萬元成交，實用呎價10,977元。

●青衣青泰苑E座中層5室，實用面積554方呎，三房間隔，已補價自由市場成交價763萬元，實用呎價13,773元，樓價及呎價同創屋苑細三房歷史新高。

●馬灣珀麗灣23座高層H室，實用面積490方呎，兩房間隔，去年12月叫價670萬元放售，累減27萬元，終以643萬元沽出，實用呎價13,122元。

●元朗帝庭居2座高層C室，實用面積511方呎，兩房間隔，叫價586萬元，微減1萬元即以585萬元易手，實用呎價11,448元。

●粉嶺花都廣場5座低層H室，實用面積392方呎，兩房間隔，以538萬元沽出，實用呎價13,724元。

●大埔中心21座高層D室，實用面積325方呎，兩房間隔，成交價518萬元，實用呎價15,938元。

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