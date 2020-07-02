新盤UPDATES：再有九龍市區大型項目推出市場

踏入下半年，發展商火速啟動開盤攻勢，再有九龍市區大型項目推出市場，料最快下周進行首輪銷售。

●KOKO HILLS平均呎價唔使兩萬

會德豐地產主席梁志堅表示，茶果嶺KOKO HILLS位處東九龍區半山，鄰近港鐵站，交通方便，較多屬中型單位，亦設上車單位，對銷情好有信心。集團下半年將推出數個樓盤。

該公司裳務董事黃光耀稱，項目首張價單推出83伙，集中2、3、5座，間隔一房至三房，亦推出2個特色戶，實用面積366至770方呎，扣除最高21.5%折扣後，折實售價由787.2萬1,602.7萬，呎價介乎19,264至21,596港元，折實平均呎價19,995元，市值8.9億元，價錢相當吸引，屬起動價，加推單位具加價空間。同屬東九龍的啟德新盤，平均呎價已約2.4至2.6萬元。

黃光耀指出，是次開價較啟德區新盤價錢折讓近兩成，不可與鄰近約30年樓齡二手屋苑的價錢直接比較。樓盤明日起身放示範單位及收票，最快下周可以開售。

●中原：市場有需求 KOKO HILLS首批單位可「一Q清枱」

新盤茶果嶺KOKO HILLS公布開價。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目開價吸引，相比啟德現時一手貨尾價錢折讓近20%，亦重回2018年東九龍區海傲灣首批開價。他指出，毗鄰二手藍籌屋苑麗港城等樓齡已逾30年，積累大批換樓購買力及分支家庭置業需要，相信首批單位可「一Q清枱」。

根據一手銷售監管局資料統計，6月份一手成交逾1,590宗，上半年一手成交逾6,900宗，比上年同期減少40%。他預計7月發展商將積極推盤，一手成交可達2,000宗。

●美聯：KOKO HILLS開價吸引 料首批銷情理想

美聯住宅部行政總裁布少明表示，茶果嶺KOKO HILLS開價吸引，料首批單位銷情理想，下半年一手銷量可望逾1.1萬宗，全年則約1.8萬宗。

●【多相】御半山現樓單位有得睇 會所設施齊全

其中1A座28樓B室，實用面積304方呎，一房間隔，為全層最細的單位。而1A座28樓J室，實用面積455方呎，屬兩房間隔。

項目1B座28樓A室，實用面積468方呎，採兩房連儲物室間隔，為全層面積最大單位。1B座28樓D室，實用面積404方呎，採一房連儲物室間隔。該盤住客會所連園林面積逾7.5萬方呎，提供24小時健身室、泳池、兒童休憩空間、宴會廳及共享生活設施。

該盤提供522伙，累沽470伙，套現逾30億元。樓盤短期內將會交樓予業主。

●峻源頂層特色戶售8298萬 呎價近3.1萬

中信泰富旗下區內峻源連沽2伙，其中1座21及22樓複式B單位，實用面積2,678方呎，平台及天台分別352與941方呎，成交價8,298萬元，呎價30,986元。

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