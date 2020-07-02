樂視網：無法判斷股東可向賈躍亭提出補償申請

已進入退市整理期的A股樂視退(前稱樂視網，300104.SZ)創辦人賈躍亭周四(2日)稱，會安排專門的團隊協調樂視網股民的賠償事宜，致該股周四成交金額激增至1.38億元人民幣。惟樂視網當晚發公告澄清，無法判斷是否未來樂視網股東可以向賈躍亭提出補償申請。

據公告，樂視網尚未收到任何來自賈躍亭或賈躍亭債務處理小組的有關公司股東的賠償計劃或安排，亦無法判斷索賠池預留信託資產對樂視網股東進行補償的可行性。

公司同時提醒，截至周四，公司股票在退市整理期內已交易18個交易日，剩餘12個交易日。退市整理期屆滿的次一交易日，公司股票將終止上市，敬請廣大投資者理性投資。

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