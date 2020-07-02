夜市UPDATES：美就業存疑道指飆400點　港夜期高水

美國就業市場復甦存疑，但仍無阻美股上升勢頭，當中美股道指報26,163點，升428點或1.66%；標指報3,161點，升45點或1.47%；納指報10,301點，升146點或1.44%。港股期指夜市隨外圍上揚，目前報25,183點，升46點，高水59點。

7月4日美國假期，美國股市將於周五停市。芝商所旗下貴金屬(包括COMEX黃金等品種)、美國原油與外匯合約交易提前於香港時間7月4日凌晨01:00收市。

美國就數數據讓人產生懷疑，6月非農職位增480萬個，惟上周首次申領失業救濟人數僅略降至142.7萬人。穆迪分析首席經濟學家贊迪指出，6月份的非農可能存在誤導信息，因為這份就業數據的調查是在6月12日當週進行的，當時美國南部各州的疫情還未出現大規模反彈，兩個星期之後，有超過25萬的美國人被確診感染新冠肺炎。

無論如何，肯定的是新冠肺炎疫情為動盪的下半年市場奠定了基調，繼新澤西州之後，紐約市也宣布延遲重新開放餐廳用膳。

三藩市聯儲銀行行長戴利表示，即使按照她的最佳情景假設，年底的失業率仍將超過10%，四五年內都不會回到危機前的水平。

【21:30】美國上月非農業職位增長較預期強勁，美股於假期前做好，道指開市早段漲406點，至26,141點；納指升136點，至10,291點；標指升40點，至3,155點。

科技股強勢，網購巨人亞馬遜股價早段續升1.15%至2,911.83美元；Facebook(Fb)近期雖受廣告商杯葛，但股價早段仍升0.93%至239.75美元。

美國航空稱預告可能需要裁減近8,000個職位，股價早段升2.73%至13.16美元。

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