【外媒解構】一家中國生科公司何以媲美西方巨頭？

財經媒體彭博報道，十年前的加拿大多倫多，一群中國科學家圍坐在啤酒和燒烤邊，聊起了祖國疫苗，長期以來在質量和安全性上都落後於已開發國家的話題。後來，他們中的4人決定採取行動。

康希諾行政總裁宇學峰出生於中國，曾是賽諾菲加拿大疫苗業務的高管，雖然加拿大與中國因地緣政治分歧而彼此疏遠，宇學峰卻在兩邊都維持了良好的關係。他與加拿大政府的最大研究組織攜手，提振了康希諾的科研實力。而在中國，他與一名頂尖的軍事科學家展開合作，先是研發埃博拉疫苗，現在又開始研究實驗性新冠疫苗。

5月份，康希諾成為了全球首個發表疫苗早期人體試驗全面科研結果的機構，讓全球各地的研究人員評估疫苗潛力，因而意義重大。

康希諾迄今為止尚未盈利，去年錄得了2,200萬美元(約1.7億港元)的虧損。公司在新冠疫苗的初步試驗方面，緊跟西方製藥業巨頭，有時甚至領先一步。目前為止，研究依然不夠成熟，無法得知康希諾，或是任何一家公司研制的疫苗是否可以給各國提供一劑「神丹」。雖然疫情肆虐，但各國都渴望能夠恢復經濟活動。但是康希諾卻顯示了中國年輕的生物科技行業正在國際舞台上成為角逐者，對習近平來說也是利好。

群益證券駐上海製藥行業分析師王睿哲表示，康希諾在推進新冠疫苗臨床前研究和人體試驗方面的速度值得稱讚。這顯示了他們調動和利用必要資源，從而完成這些工作的能力。所需資源是十分龐大的。

康希諾的一位發言人引述5月份的媒體報道稱，加拿大總理杜魯多支持該國研究人員與該公司一道進行新冠疫苗的臨床試驗。

中國製藥業一直以來受到安全事件和質量醜聞的困擾。不過，近年來隨着數百名在西方國家接受培訓的中國科學家回國，部分企業逐漸發展壯大。

這些海歸利用在美國、加拿大等地建立的關係和習得的專業技能，設立了新的企業。康希諾行政總裁就屬其中之一。現年57歲的宇學峰擁有加拿大麥吉爾大學微生物學博士學位，曾在賽諾菲巴斯德擔任疫苗研發和生產負責人。

在2019年香港上市的招股說明書中，宇學峰講述了他和同事在中國開拓新的道路時所面臨的艱難抉擇。

他寫道，他們的家人大多留在了加拿大，每年只能見幾次面。每每想到年幼的孩子在沒有父親的陪伴下長大，想到妻子要獨自在清晨零下20度的寒風裏鏟去10英吋厚的積雪，都倍感艱難。

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