證監會：港交所上市部職能有多處不清晰地方

證監會表示，上市部人員不應聯同港交所業務行政人員出席與準上市申請人舉行的簡介會議，因為此舉可能會令人產生上市部正協助港交所各業務相關部門贏取生意或為發行人及申請人服務的印象。李小加和港交所各業務相關部門不宜邀請上市主管及上市部門其他行政人員參加與準上市申請人舉行的業務會議。

該會建議，港交所應考慮如何促進及加強在此範疇上的合規情況，建議李小加及港交所各業務相關部門日後應避免向上市主管及上市部其他行政人員，發出有關參與業務會議的邀請。

與此同時，該會觀察到，港交所業務行政人員有時為求上市部更快給予特定申請人回覆，會重複提及有關申請人的可取性或將電郵抄送李小加(即上市主管的匯報上級)。此類行為並不恰當，而且可能會對上市部履行其監管責任的表現及有關觀感造成負面影響，故應予避免。

證監會建議港交所檢討其做法，並研究可進一步促進及加強在此範疇遵從「職能分隔」規定的方法。港交所在檢討其政策及程序時，應明白上市部行政人員不應受到和不應令人認為其受到以間接方式(例如將電郵抄送李小加(即上市主管的匯報上級))施加的壓力，逼使他們更迅速地回覆特定申請人。

另外，港交所各業務相關部門應避免就準上市申請人提出關於《上市規則》的具體問題和其他監管相關的問題作出回應，即使在不作出任何承諾的基礎上籠統地作出回應亦須加以迴避。

鑑於港交所具備雙重職能，申請人及發行人可能會過分看重港交所各業務相關部門就監管事宜所發表的言論，而這是具有風險的，尤其是當有關討論涉及有意申請人的具體問題時。為審慎起見，港交所各業務相關部門應避免討論有意上市申請人對於《上市規則》適用於其特定情況方面可能存在的任何具體問題，即使在不作出任何承諾的基礎上籠統地討論亦須加以迴避。

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