鱷王達利奧：人為驅動！資本市場不再是「自由市場」

財經媒體彭博報道，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)表示，近期央行的行動意味着資本市場不再「自由」。

他周四(2日)說：「今天的經濟和市場由央行與中央政府協調驅動。因此，資本市場不再是以傳統方式分配資源的自由市場。」

新冠疫情使經濟活動停滯不前，並使市場在3月螺旋式下降。聯儲局史無前例的規模數萬億美元的刺激措施，緩解了人們的擔憂，並幫助推動金融市場實現驚人復甦，即使美國經濟仍步履維艱。

達利奧在4月表示，由於央行大量印鈔，持有國債是「瘋子」行徑。他提到，黃金和某些股票(尤其那些資產負債表良好的公司的股票)是政府干預市場的受益者。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626