印度：不會讓中國投資參與高速公路建設

外國傳媒報道，印度微中小型企業部兼道路運輸公路部長Nitin Gadkari表示，不會讓中國企業及中國合資企業，參與印度高速公路建設競標，且政府也將在微型、中小型企業領域排除中國投資者。

他稱，印度當局將推出政策，禁止中國公司及其合資企業，參與競投印度的高速公路建設，並放寬印度公司參與競標的標準，以確保印度公司有資格參加大型項目投標。新措施將在目前和未來的招標中執行，若發現有任何中國合資企業參與，則將重新招標。

他又指出，即使印度在技術、諮詢或設計領域的標案中，需要尋求外國合資企業，印度也將排除中資參與競標。此外，印度為提升技術、研究、諮詢和其他領域的水平，將鼓勵外資投資中小型企業，或和中小企合資，但中資仍將被排除在外。

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