德意志銀行考慮收購Wirecard銀行業務

外媒報道，在德國支付公司Wirecard因爆出醜聞而申請破產之後，德意志銀行正在考慮收購全部或部分Wirecard旗下的銀行業務。

報道指，德銀發言人通過電郵表示，正在與德國監管機構BaFin、Wirecard Bank的管理委員會接洽，尋求進一步幫助Wirecard金融部門的措施。

知情人士稱，選項包括收購Wirecard Bank的部分或整個業務。知情人士補充說，德銀仍在討論通過其他方式來幫助Wirecard Bank，但尚未做出最終決定。

德銀表示，目前在審查向Wirecard Bank AG提供財務支持的可能性，原則上準備在業務持續經營的情況下提供這種支持，如果此類援助成為必要。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626