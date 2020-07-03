美股收市：道指升92點　納指再創新高

美國上月非農業職位增長較預期強勁，美股周四(2日)於假期前做好，但3大指數升幅均有所收窄。道指早段最多曾升469點，但至中後段升勢大幅回順，收報25,827點，升92點或0.36%；標指收報3,130點，升14點或0.45%；納指收報10,207點，升53點或0.52%，再創收市新高。

美國就業數據令投資者仍有憂慮，6月非農職位增480萬個，惟上周首次申領失業救濟人數僅略降至142.7萬人。穆迪分析首席經濟學家贊迪指出，6月份的非農可能存在誤導訊息，因為這份就業數據的調查是在6月12日當周進行的，當時美國南部各州的疫情還未出現大規模反彈，兩個星期之後，有超過25萬的美國人被確診感染新冠肺炎。

大型科技股個別發展，亞馬遜再創收市新高，股價全日升0.4%至2,890.3美元；至於Facebook(Fb)近期雖受廣告商杯葛，股價先升後回軟，收挫1.74%。

美國航空稱預告可能需要裁減近8,000個職位，股價收市下挫2.42%。飛機製造商波音宣布完成了其停飛的737 Max飛機的重新認證飛行之後，股價收市升0.27%。

周六(4日)是美國獨立日，當地金融市場提早一天在周五(3日)休市。

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